الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

تسابق وزارة الإسكان الزمن بالتعاون مع الهيئات التابعة وخبراء وشركات مقاولات، لإنجاز عملية تطوير كورنيش النيل في محافظات القاهرة ، والذى يبدأ من منطقة شبرا الخيمة شمالا حتى حلوان جنوباً، لوضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت مسمى مشروع "ممشي أهل مصر"، والذى من المقرر افتتاح المرحلة الأولى الخاصة به خلال الأيام المقبلة.

وأكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتطوير وإعادة واجهة نهر النيل لسابقها ورونقها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عملية التطوير والتي بدأت بإزالة أي إشغالات على الكورنيش تعوق عملية التطوير، من خلال تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتســهيل حركة المرور وإخلاء الإشـــغالات غير القانونية على ضـــفاف كورنيش القاهرة وتأمين المشـــروع تمهيدا لاجراء عملية التخطيط وبدء التنفيذ، منوهاً بأن كافة شـــركات المرافق (كهرباء – مياه الشـ ـرب والصرف الصحي – الغاز) قامت بتذليل المصـــاعب أثناء تنفيذ المشـــروع وحل التعارضات معه.

وأضاف معاون وزير الإسكان، خلال حواره مع «صدى البلد»، أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى تتضمن 62 محلا، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، موضحاً أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم استغلال فرق المنسوب بين نهر النيل وبين الرصيف، وتم عمل الممشي على مستويين، مستوى علوي موازي للرصيف ومستوى سفلي موازي لنهر النيل.

ولفت إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى منه، والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، ويتبقى تجارب التشغيل ومن ثم الافتتاح بعد التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيله وتسكينه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بخلاف 3 جراجات سعة 180 سيارة منها 6 أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون الشركة مسئولة عن تسكين هذه المباني وإدارتها وفور إنهاء التعاقد معها ستجري عملية التشغيل.

وأكد معاون وزير الإسكان، انه بالتوازي مع المرحلة الأولى، تم العمل فى المرحلة الثانية ويجرى تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج، وبلغت نسبة تنفيذها 52%، كما أن هناك مرحلة ثالثة أيضا تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان، ومن كوبري روض الفرج حتى كوبري تحيا مصر، ويجري حاليا عمل التصميمات الخاصة بها، والمرحلة الرابعة وهي خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة وتم تنفيذ أول 100 متر لممشى أهل مصر.

وأوضح أن تصميم عمليات تطوير كورنيش النيل بكامل طوله في مصر، تقوم على تنمية السـياحة والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مسـارح عائمة - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (اقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية) عن طريق إنشـاء المدرجات والمسارح.

وأشاد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذي يجري استكمال باقي مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

وشدد رئيس الوزراء على مسئولى الشركة التى تتولى التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق فى هذا المكان من إنجاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ممشى أهل مصر" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية العمرانية الحضرية، مؤكداً أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة.