للعام الثاني على التوالي .. الطالب على السيد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان ويكشف عن خطته للفترة المقبلة.. أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة تفوز بجميع المقاعد فى الانتخابات

الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان: المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية تأتي انعكاساً لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة



الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة: يوجه الشكر لكل من ساهم في اخراج العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بهذه الصورة المشرفة

على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: لم ولن نتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق الطلاب

اختتمت جامعة حلوان اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بإعلان رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، حيث تمت العملية الانتخابية وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية .

أعرب الطالب على السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة حلوان، ورئيس إتحاد طلاب الجامعة عن سعادته بفوزه للمره الثانية على التوالي بقعد رئيس الاتحاد، وانه سوف يبذل كل ما فى وسعه لمساعدة الطلاب.

وصرح على السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه سوف يحرص على عدم التهاون والتقصير فى منصبة حتى يكون جدير بالثقة الكبيرة التى حصل عليها من قبل الطلاب، وانه لن يتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق طالب من طلاب هذا الكيان الذي شرف بتمثيله.

وكشف رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان، عن خطتة القادمة للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث أوضح أنه سوف يعمل على إستمرار ما قدمه الاتحاد فى العام السابق، التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية، ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية.

وأضاف على السيد أنه من تولية منصب رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان من العام الماضى وهو يحرص على عمل الاتحاد فى ثلاثة محاور وهي محور الأنشطة الطلابية والمحور الثانى هو توصيل مشاكل الطلاب والتواصل معهم والمحور الثالث هو تطوير مشروعات الجامعة .

من جانبه أفاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية تأتي انعكاساً لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة.

وأكد على ثقة إدارة الجامعة الكاملة فى قدرة ابنائها اعضاء الاتحاد على تحقيق كل ما يصب فى مصلحة زملائهم وتمثيل جامعتهم فى مختلف المجالات، بالإضافة إلي دعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية المهارات وتبادل الخبرات.

واوضح أن اتحاد الطلاب هو قناة الربط بين طلاب الجامعة وإدارة الجامعة وكلياتها، وفى نهاية كلمته هنأ اتحاد طلاب جامعة للعام الجامعى 2021-2022، موجها الشكر لكل من ساهم ان تتم العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بهذه الصورة المشرفة.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة كانت على ثقة فى قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديموقراطى وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

هذا وقد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب على السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، كما فازت أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان بجميع المقاعد بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022.

وفي نهاية جولة الانتخابات تقدم الطالب علي السيد رئيس اتحاد جامعة حلوان للعام الجامعى 2021-2022 بالشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، مؤكدا على وعده انه لم ولن يتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق طالب من طلاب هذا الكيان الذي شرفت بتمثيله، وأنه سيظل دائمًا على العهد الذي جاء من أجله الا وهو العمل الخدمي، موضحا إن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا فتتوالى الأجيال وتختلف الأسماء وتنطوي الصفحات ويبقى العمل التطوعي هو الأسمى والأعلى والأجمل ليربط بين اجيال لا تعرف للتخاذل عن المسؤولية سبيلًا .

ثم توجهت الطالبة يارا هانى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الشكرا لمسئولى الأنشطة الطلابية برعاية الشباب على تفانيهم فى عملهم و تقديم كل ماهو مفيد و مساعدتنا على ابراز أهمية الأنشطة الطلابية فى الكلية طوال السنين السابقة وتقديم الخدمات و المسابقات و الندوات لجميع طلاب الجامعة .

حيث تشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .