وزيرة الثقافة تصل أسوان لحضور ختام مهرجان السمبوزيوم غداً

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مطار أسوان الدولى، مساء اليوم، الخميس، لحضور ختام فاعليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، غدا الجمعة.

وكان فى استقبال وزيرة الثقافة بمطار أسوان، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومن المقرر أن تشهد أيضا وزيرة الثقافة، غداً الجمعة إفتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير. وتشهد دورة هذا العام، مشاركة 12 من الفنانين المصريين والأجانب، حيث يشارك هذا العام من الفنانين الأجانب : ألكسندر أرمين " روسيا " ، كاتي بوردين دوتو" البرازيل"، كريستوفر ماهون "إيرالندا"، سيلفان بات "بليجكا".

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ومن مصر يشارك الفنانون : مروة مجدي، ميسون مصطفى ، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، كما يشارك بورش الشباب الفنانين: أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.