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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 700 ألف من ذوى الإعاقة حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

قال النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعتبر من أهم المزايا التي يحصل عليها ذوى الإعاقة.

وكشف عبد القوى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن هناك 700 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة ، وذلك لنظرا بسبب أن درجة إعاقتهم كبيرة.

وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن هناك أيضا عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة لم يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة ، ولكنهم سيحصلوا عليها قريبا.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب  ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالباُ بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

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