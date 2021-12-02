نزيه رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد وعبد المجيد نائبا

أجريت اليوم الخميس 2/12/2021 انتخابات إتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد للعام الجامعى 2021 /2022 بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف والتنظيم على إنتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة الوادى الجديد وعضوية الأستاذ الدكتور رضا حسنين عميد كلية العلوم ممثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأستاذ أحمد شوقى مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة و مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة والطالب عمر محمود ممثل عن طلاب الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس وإدارة الشئون القانونية بالجامعة ومسئولى رعاية الشباب وأمن الجامعة والعلاقات العامة وأعضاء إتحاد طلاب الكليات السبع.

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وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انتخابات إتحاد طلاب الجامعة أجريت فى رحاب كلية الطب البشرى بمشاركة إتحادات طلاب كليات الجامعة السبع، وأنه قد تم فى الأيام الماضية الإنتهاء من انتخابات الإتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة مشيرا الي أن إنتخابات إتحاد الطلاب بجامعة الوادى الجديد أسفرت عن فوز الطالب أحمد ابراهيم نزيه بمنصب رئيس إتحاد طلاب الجامعة .

وفوز الطالب مصطفى محمود عبد المجيد بمنصب امين مساعد اتحاد طلاب الجامعة.

كما فاز الطالب عبد الرحمن محمد بدر بمنصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية .

وفوز الطالب احمد اشرف عبد الرحمن بمنصب آمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجية وفوز الطالب محمد حافظ محمد بمنصب أمين اللجنة الثقافية وفوز الطالبة سارة ابراهيم عبدالله بمنصب أمين مساعد اللجنة الثقافية وفوز الطالب محمدصالح بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية والطالبة ياسمين محمد حسين بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية .

كما فاز الطالب احمد عادل محمد بمنصب أمين اللجنة الفنية وفوز الطالبه شهد عصام محمد الكومى بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية وفوز الطالب محمد صبحى ادم عبدالله بمنصب أمين اللجنة الرياضية

وفوز الطالب محمد عادل قناوى بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية وفوز الطالب سيد سليمان سيد بمنصب أمين لجنه الجوالة ىوفوز الطالب يوسف ايهاب سعد بمنصب مساعد أمين لجنه الجوالة فوز الطالب على عبد الناصر على أمين لجنة الأسر وفوز الطالبه سارة سيد احمد مساعد أمين مساعد لجنه الأسر .

هذا وقد هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الفائزين من مختلف اللجان مؤكدا على أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة فى تقديم كافة سبل الدعم لزملائهم الطلاب فى مختلف الكليات للارتقاء بالانشطة .

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد الكبير فى الذى بذل ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية و متابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية فى مختلف كليات الجامعة مؤكدا على ضرورة العمل كفريق واحد فى اتحاد الطلاب.

هذا وقد قدم رئيس الجامعة الشكر للاستاذ الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولجنة الاشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعى 2021/ 2022 والتى شهدت منافسة قوية بين الطلاب مطالبا اتحاد طلاب الجامعة باعداد خطط لكل لجنة لتقديمها للسادة وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم لدراستها وعرضها على السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للبدء فى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإجتماعية والفنية والثقافية والعلمية والرياضية وتنظيم رحلات ترفيهية للطلاب لأعضاء هيئات التدريس للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة بالوادى الجديد من خلال تنظيم عدد من القوافل لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الفرافرة وذلك فى اطار المشاركة المجتمعية للجامعة.

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