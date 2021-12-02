يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

سجل محمد صلاح، هدفين مع ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ليفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.

«ذا صن»: صلاح الأفضل في إنجلترا

اختارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، كأفضل لاعب في كرة القدم الإنجليزية للعام الحالي 2021، وكشفت الصحيفة نفسها عن أن ترتيب الفرعون السابق في الكرة الذهبية على مستوى العالم كان منخفضا للغاية، في حين تصدر قائمة من تسعة لاعبين، هم الأفضل في إنجلترا في عام 2021، من وجهة نظر الصحيفة، على أن يختار الجمهور ما يشاء حسب التصويت.

الصحيفة الانجليزية قامت بترتيب أفضل اللاعبين في إنجلترا من وجهة نظرها بعيدًا عن آراء القراء، حيث تواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول.

صلاح ينفرد بصدارة الهدافين

وابتعد صلاح، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي صاحب المركز الثاني، وواصل صلاح صدارته لأكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بـ21 مشاركة «13 هدفا و8 تمريرات حاسمة».

وشارك صلاح في 14 هدفا مع ليفربول خارج القواعد في الدوري هذا الموسم، بواقع 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وبات أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في أهداف خلال سبع مباريات متتالية خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح الملك المصري، أول لاعب يسجل هدفين لليفربول خارج قواعده في ديربي الميرسيسايد منذ فيرناندو توريس في سبتمبر 2008.

الصحف الإنجليزية تحتفي بـ«صلاح»

وألقت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الخميس، اهتماما كبيرا بالفوز الذي حققه ليفربول أمس في الديربي على حساب إيفرتون بنتيجة (4-1)، حيث نال صلاح الكثير من الإشادة، واعتبرت الصحف تألق صلاح خير رد منه على فوزه بالمركز السابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

كما سلطت الضوء على فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من البريميرليج، وعنونت صحيفة «ديلي إكسبريس»: «المزيد من الألم لرافا.. صلاح يسحل ثنائية ليزيد من الضغط على بينيتز».

وفي الجانب كتبت: «بيب يحقق إنجازًا جديدًا»، في إشارة إلى وصول جوارديولا إلى انتصاره رقم 150 في البريميرليج وتحطيمه لرقم السير أليكس فيرجسون في الوصول لهذا الرقم في أقل عدد من المباريات.

ومن جانبها عنونت «ديلي تليجراف»: «كابوس بينيتز.. الريدز يحطم الغريم».

كما عنونت «ذا جارديان»: «ديربي الدمار.. صلاح يقود ليفربول لإلحاق هزيمة منكرة بإيفرتون».

جماهير ليفربول: صلاح الفائز بالكرة الذهبية 2022

احتفت جماهير ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، وذلك بعد تألقه في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأقيم ديربي ميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشادت بنجمنا المصري وجددت طلبها لإدارة النادي بتمديد عقد صلاح، كما انتقدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لتواجد مو في المرتبة السابعة في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

كلوب يكشف سر غضب محمد صلاح

قال يورجن كلوب، في تصريحات عقب نهاية المباراة، بين ليفربول وإيفرتون: كان محمد صلاح غاضباً لأنه كان يريد تسجيل هدف ثالث في المباراة، موضحا تعليقاً على أهداف صلاح، حتى الآن في الموسم الجاري: هذا جنون.

وأضاف يورجن كلوب: هكذا هم المهاجمون لا يشبعون من تسجيل الأهداف، والهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح نموذج في كيفية الضغط على الخصم ودفعه لارتكاب أخطاء، حسث قطع صلاح الكرة في هدفه الثاني من لاعب إيفرتون كولمان وسجل هدفاً جميلاً في شباك الحارس بيكفورد.