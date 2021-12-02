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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد تشييع جثمان الراحل أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق

أدهم السلحدار
أدهم السلحدار

توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى

ويتواجد جثمان الراحل أدهم السلحدار المدير الفني لفريق المجد السكندري في مستشفي العصافرة بالاسكندية استعدادا لإستخراج تصاريح الدفن .

وينتقل جثمان الراحل الي القاهرة بعد استخراج الاوراق الازمة علي ان يتم تشييع جثمانه لمثواه الاخيرة غدا بعد صلاة الجمعة .

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا 

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري بالتعاقد مع المدرب  أدهم السلحدار لتولي مهمة المدير الفني للفريق نظرا لخبراته التدريبية السابقة حيث بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى والعديد من الأندية سابقآ

وتوج مع الإتحاد عميد الأندية الليبية بكأس السوبر الليبية 2010 بعد الفوز على نظيره النصر مع التتويج بالدوري الليبي موسم 2010-2011 مع نادى الاتحاد بفارق ست نقاط كاملة، عن أهلى طرابلس الذى حل وصيفًا لهذه النسخة والتأهل لنصف نهائى الكأس الكونفدرالية الإفريقية في نفس الموسم والخروج بأفضلية الأهداف خارج الأرض ضد الفتح الرباطى المغربى بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى توج الفتح بلقبها بعد تخطيه الصفاقسى التونسى فى النهائى.

أدهم السلحدار الاسماعيلي

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