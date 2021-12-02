بالأسماء..ننشر أعضاء اتحاد طلاب جامعة الزقازيق للعام الجامعى 2021/2022

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة خلال حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021/2022 والذى أقيم باحدى مدرجات كلية التجارة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات على مستوي كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية عالية وشفافية مطلقة ، وتحت إشراف وحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس اللجنة أسماء رؤساء الإتحادات الطلابية.

وقد أسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز الطالب أحمد عماد محمد على محمد بكلية الهندسة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ، والطالب أحمد عبيد زكى عبد المجيد بكلية التجارة نائباً لرئيس اتحاد طلاب الجامعة ، والطالب محمد أحمد محمود الصادق بكلية التربية الرياضية بنين أميناً للجنة الرياضية ، والطالب يوسف محمود أحمد عبد العزيز بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل أميناً مساعداً للجنة الرياضية ، والطالب فارس سعيد سعيد محمود بكلية الزراعة أميناً للجنة الثقافية ، الطالب باسم هانى السيد عبد الله بكلية التربية أميناً مساعداً للجنة الثقافية ، والطالبة سلسبيل فاتح فاروق بكلية التربية للطفولة المبكرة أميناً للجنة الفنية ، والطالبة أبرار ناجى بكلية التمريض أميناً مساعداً للجنة الفنية ، والطالب أحمد السيد حسن بكلية العلوم أميناً للجنة الاجتماعية ، والطالب عبد الرحمن أحمد محمد بكلية الطب البشرى أميناً مساعداً للجنة الاجتماعية ، والطالب محمد مجدى بكلية الآداب أميناً للجنة الأسر.

وفاز الطالب أحمد اسلام محمد عبد الحميد بكلية التكنولوجيا والتنمية بمنصب أمين مساعد للجنة الأسر ، والطالب محمد السيد محمود مكاوى بكلية الطب البيطرى أميناً للجنة الجوالة ، والطالب صبرى سعيد بكلية الصيدلة أميناً مساعداً للجنة الجوالة ، والطالبة هايدى خالد فؤاد بكلية الحقوق أميناً للجنة العلمية ، والطالب مازن أحمد الصيفى بكلية الحاسبات والمعلومات أميناً مساعداً للجنة العلمية .

وقد بدأت فعاليات حفل التنصيب بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم رحب الدكتور هلال عفيفى بالسيدات والسادة الحضور ، مقدماً التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة الجديد ، ومؤكداً على أهمية الأنشطة الطلابية والمسئولية الملقاه على عاتقهم لأنهم يمثلوا نماذج وقدوة لزملائهم على كافة الأصعدة والمجالات .

ومن جانبه قدم الدكتور عاطف حسين التهنئة للطلاب الفائزين متمنياً لهم كل التوفيق، مطالبًا إياهم بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الجامعة ، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ومكاتب رعاية الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة ، موجهاً الشكر أيضاً للدكتور أحمد عنانى على المجهود المبذول منذ بدء فعاليات انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات وحرصه ومتابعته المباشرة على نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه .

وأكد نائب رئيس الجامعة على دعم الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان للاتحادات الطلابية وتوفير كافة الإمكانيات لها للقيام بأنشطتها التى تساهم فى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الريادة والإبداع لديه وصقل خبراته فى شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغرس قيم الوطنية والانتماء للوطن، مضيفاً أن لديها كوادر طلابية متميزة لها دور واعد وقيادي في مختلف مجالات الأنشطة.

وخلال كلمته وجه الدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة ومشرف عام الأنشطة الطلابية، الشكر لقيادات الجامعة ، واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والدكتور هلال عفيفى على التنظيم المتميز للإحتفالية ، ولإدارة رعاية الشباب على جهودها الكبيرة ، مشيداً بطلاب الجامعة ومن خاضوا انتخابات الإتحادات الطلابية بفهم وتفهم لطبيعة الحياة الجامعية التى تؤهلهم للقيادة فى حياتهم العملية، مطالبًا رئيس الاتحاد ونائبه بوضع رؤية واضحة تمتاز بالإبداع والإضافة إلى أنشطة الجامعة، وأن يكونوا مساهمين فى الحراك الطلابى داخل الجامعة وتقديم كل ما هو يخدم الجامعة ويسهم فى رفع اسمها بين الجامعات