نهاد أبو القمصان : 46% من النساء تواجه العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن..فيديو

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قامت بعمل تمكين للمراه المصرية لكافة المجالات.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن نسب العنف ضد المرأة كبيرة في العالم وحتى في مصر.

وتابعت نهاد أبو القمصان، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن هناك 46% من النساء تواجه العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهم، إضافة إلى 30% يواجهوا العنف المنزلي.

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الأسر تعاني معاناه شديدة ، مؤكدة أنه يوجد 113 ألف طفل يغيبون عن المدارس بسبب العنف المنزلي.

مليون إمرأه سنويا

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مليون إمرأه سنويا تترك منزلها نتيجة العنف المنزلي، على الرغم من ان المنزل لا بد أن يكون أمن مكان.