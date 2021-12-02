مان يونايتد ضد أرسنال.. رونالدو يسجل وأوديجارد يرد بالتعادل بعد دقيقتين خلال 65 دقيقة

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه أرسنال على ستاد “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد انطلق الكرة من جهة اليمين ثم مرر الكرة لرونالدو داخل منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة على يمين الحارس رامسديل داخل الشباك.

وجاء الرد سريعا بعدما أرسل جابرييل مارتينيللي تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها أوديجارد بتسديدة مباشرة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وجاء الهدف الأول بعدما أرسلت الكرة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع ووصلت لإميل سميث رو خارج منطقة الجزاء الذي سددها وكان الحارس دي خيا كان ملقى على الأرض بعد دهس فريد لقدمه لتمر الكرة داخل الشباك.

وعادل اليونايتد بعد كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، على حساب أرسنال في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب البريميرليج.