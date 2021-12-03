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موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

موجز الأخبار
موجز الأخبار

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 

إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر 


أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

 

أوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل

 

التعليم : اخر موعد لتسجيل بيانات طلاب أولى ثانوي 9 ديسمبر   


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري الآن الانتهاء من تجميع الإحصاء النهائي لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء الدارسين بنظام الانتظام أو الخدمات أو المنازل.
وأوضحت الإدارة المركزية للتعليم القانوي بـ وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن يكون آخر موعد لإلتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام على نظام المنازل يوم الخميس المقبل 9 ديسمبر الحالي.

 

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الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر التعليم اخر موعد لتسجيل بيانات طلاب أولى ثانوي 9 ديسمبر وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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