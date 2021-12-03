إبراهيم سعيد يؤكد إعارة كهربا لأهلي دبي: على مسئوليتي

شارك الكابتن ابراهيم سعيد، خبر على مسئوليته الخاصة يؤكد فيه اعارة لاعب النادي الأهلي المصري محمود كهرباء، لأهلي دبي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتغريدة: “كهربا اعاره لاهلي دبي.. بنسبه كبيره”.

وتابع بتغريدة اخرى: “تاني وعلي مسؤليتي كهربا بيتفاوض مع اهلي دبي علي سبيل الاعاره”.

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا ، إن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في عدم مشاركته في المباريات بشكل مستمر مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور" : كهربا لاعب موهوب ويمثل إضافة كبيرة لأي فريق، أضاف الكثير لأي فريق انضم إليه.

وأوضح صالح، أن كهربا يعد من أقرب الأصدقاء بالنسبة لي، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مستمر بيننا.

في سياق اخر كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن كهربا باق في الأهلي ولن يرحل مشددا أن الحديث عن رغبه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في رحيل كهربا غير صحيحة علي الاطلاق.

واضاف أن مجلس إدارة الأهلي طالب كهربا بالتركيز و المران بجهد من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق.

تدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الكبار بالنادي الأهلي لحل أزمة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع محمود عبد المنعم "كهربا".

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج :"بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC" أن لاعبي الأهلي الكبار محمد الشناوي وعمرو السولية وعلي معلول وأيمن أشرف تدخلوا لحل أزمة بيتسو موسيماني وكهربا خاصة أن الأخير ملتزم ويتدرب بشكل قوي في تدريبات الأهلي الفترة الأخيرة.



وأضاف شبانة أن موسيماني رفض تمامًا فكرة مناقشة أي أمر يتعلق بكهربا وأكد أن قراره لن يتراجع عنه سوي في الوقت المحدد بينه وبين الجهاز المعاون.



وتابع موسيماني أكد أن الفريق يسير بخطى مميزة وحقق نتائج قوية في غياب كهربا وذلك بالفوز في أول 6 جولات بالدوري.

تاني وعلي مسؤليتي كهربا بيتفاوض مع اهلي دبي علي سبيل الاعاره 😎 pic.twitter.com/ZE18MgSXEk — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) December 3, 2021 كهربا اعاره لاهلي دبي 😎

بنسبه كبيره 🙋‍♂️ — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) December 3, 2021



