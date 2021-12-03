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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة دفعتي 2019- 2020

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي 2019- 2020، ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى:

 

إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد.. اليوم وغدا

شروط وظائف معاون نيابة إدارية  دفعتي 2019- 2020

1- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في13 ديسمبر 2021 يناير وهو آخر يوم لسحب الملف لدفعة 2019.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في24 ديسمبر 2021 يناير وهو آخر يوم لسحب الملف لدفعة 2020.

4- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. 

طريقة التقدم لوظائف معاون نيابة إدارية  دفعتي 2019- 2020

يتم تسجيل الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 7-12 إلى  13- 12 لدفعة 2019، ومن 18 -12 إلى 24- 12 لدفعة 2020. ويتم إدخال البيانات سليمة ودقيقة وطباعتها بعد الانتهاء من التسجيل .

وأوضحت الأمانة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،  أن سحب وتقديم الملفات مستوفية الشرروط الموجودة بالموقع الإلكتروني، خلال الفترة من 2021/12/18 حتى 2021/1/1 لدفعة 2019، ومن 8- 1- 2022 إلى 22- 1- 2022 لدفعة 2020،  وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة. من 9 صباحًا حتى 2 ونصف عصرًا.

مواعيد جديدة لحلف اليمين لـ معاوني النيابة الإدارية الجدد

 

 

ويشترط لسحب ملف التقديم:

إحضار 5 نسخ من وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع، بالإضافة الى المستندات المطلوبة الموجودة على الموقع.ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

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