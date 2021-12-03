بعد حمو بيكا وحسن شاكوش .. موعد حفل الفنان هاني شاكر في موسم الرياض

بعد انتهاء حفلات ثلاثي المهرجانات الشهير حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش ضمن فعاليات موسم الرياض، يحيى الفنان هاني شاكر حفلا قريبا بالمملكة العربية السعودية.

وفي ليلة طربية مصرية خالصة، من ليالي الفن الأصيل، أعلن القائمون على موسم الرياض إقامة حفلا يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة الفنان هاني شاكر والمطربة مي فاروق والمطرب محمد محسن.

من المقرر طرح تذاكر حفل هاني شاكر مساء اليوم، ويقود الفرقة الموسيقية أمير عبد الحميد، في بوليفارد رياض ستي.

هاني شاكر وعمر كمال

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين عن السبب الحقيقي لإحالة مؤدي المهرجانات عمر كمال للتحقيق، قائلاً: “في آخر حفلاته في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” فقال "أنا واقف علي أرض طاهره".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: " وأنا طلبت منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء ، ولكن لم يغيرها وكان يغنيها في كل حفلة له".

وتابع نقيب الموسيقيين قائلاً: "أراضينا كلها مقدسة وطاهرة، وكل واحد فينا بيضحي عشان أرضه ووطنه".

وواصل هاني شاكر: "قلبي بيتقطع اما بسمع المدارس والحضانات مشغلين للأطفال بنت الجيران وخمور وحشيش .. مينفعش نطلع عيالنا بيغنوا كده".

ووجه الفنان هاني شاكر كلامه لـ عمر كمال قائلاً: "لما انت عارف ان ده غلط، وروحت احترمت المكان اللي انت فيه وطهارة السعودية، وغيرت كلمات الأغنية هناك، بتغنيها هنا عادي ليه؟ بتستهين ببلدك؟ إيه العِند ده؟".

وأكمل هاني شاكر قائلاً: "تلقينا العديد من المناشدات طالبتنا باتخاذ إجراء ضد تصريح عمر كمال عن سبب تغيير كلمات أغنية بنت الجيران".