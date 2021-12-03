محافظ أسوان: لن يسمح بإعادة إنشاء منازل أو مبانى داخل مخرات السيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول مرة أخرى سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة ، وخاصة في منطقتى عزب كيما والناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

جاء ذلك أثناء عرض المهندس محمد الشرونى وكيل وزارة الرى على محافظ أسوان الإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن والتي تمثلت في رصد عدد من المنازل الواقعة ضمن الحرم الغير آمن لأحد الأودية الطبيعية بين عزبتى الفرن والمرشح بكيما ، والتي سيتم إخلاؤهم وإدراجهم ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم سواء بصرف تعويض مالى أو تخصيص وحدة سكنية ضمن مساكن إيواء متضررى السيول بحى السلام .

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وقد شدد اللواء أشرف عطية على أنه نظراً للتغيرات المناخية الغير متوقعة والمفاجئة والتي يمكن أن تهدد مستقبلاً هذه المنازل فقد تم توجيه الإدارة المركزية للرى بحصرها ، وخاصة أنه تم إنقاذهم بعد حجز سد كيماب والبحيرة الصناعية التابعة له لأكثر من 2 مليون م3 من مياه السيول التي ضربت المحافظة مؤخراً وذلك ضمن جهود وزارة الرى بإنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخر صناعى .

ولفت المحافظ إلى أنه تم مراجعة جميع المخرات الصناعية من خلال الإدارة المركزية للرى والوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حيث تم التأكد من عدم وجود أي تعديات أو مبانى عشوائية عليها ، ولكن نظراً للتضاريس والطبيعة الجبلية بطول المحافظة ، فإنه توجد العديد من القرى والمناطق السكنية على المخرات والأودية الطبيعية .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأعمال الإنشاءات والترميمات للمنازل التي تعرضت لإنهيارات كلية وجزئية بمناطق الشيخ هارون وخور عواضة والحكروب ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مسئولي الأجهزة التنفيذية وممثلى الجمعيات حيث يأتي ذلك فى إطار الملحمة الوطنية من التكاتف والتلاحم بين الجهود التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتي تشهدها المناطق المتضررة من السيول .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للأسر المتضررة والعمل على مراجعة الحصر أولاً بأول طبقاً للواقع الفعلى لحالة المباني ومدى تأثرها بمياه الأمطار ، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والعينية من الأجهزة المنزلية والأثاثات للحالات التي تعرضت للتلف بفعل السيول .

محافظ أسوان:لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول

محافظ أسوان:لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول