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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء مشروع الصرف الصحي بقرية غرب أسوان

أشرف عطية يؤكد على
أشرف عطية يؤكد على بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،عن  بدء العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان ، وهو الذى توازى مع مواصلة جلسات الإستماع لمطالب وإحتياجات أهالى قرى مركز أسوان لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للقرى المتضررة من السيول .

وأشار المحافظ إلى المتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية .

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من جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع الأهالى بقرية كركر والتى تقع جنوب مدينة أسوان ويبلغ تعدادها حوالى ألفين و500 نسمة وتضم 8 قرى تشمل 2164 منزل .

وأشار ناجح مصطفى إلى أن جلسة الإستماع شهدت طرح مختلف الإحتياجات والمطالب بالقرية والتى تركزت في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والإتصالات ، بالإضافة إلى التموين والشباب والرياضة ، علاوة على البريد والمواصلات العامة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول مرة أخرى سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة ، وخاصة في منطقتى عزب كيما والناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

جاء ذلك أثناء عرض المهندس محمد الشرونى وكيل وزارة الرى على محافظ أسوان الإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن والتي تمثلت في رصد عدد من المنازل الواقعة ضمن الحرم الغير آمن لأحد الأودية الطبيعية بين عزبتى الفرن والمرشح بكيما ، والتي سيتم إخلاؤهم وإدراجهم ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم سواء بصرف تعويض مالى أو تخصيص وحدة سكنية ضمن مساكن إيواء متضررى السيول بحى السلام .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على أنه نظراً للتغيرات المناخية الغير متوقعة والمفاجئة والتي يمكن أن تهدد مستقبلاً هذه المنازل فقد تم توجيه الإدارة المركزية للرى بحصرها ، وخاصة أنه تم إنقاذهم بعد حجز سد كيماب والبحيرة الصناعية التابعة له لأكثر من 2 مليون م3 من مياه السيول التي ضربت المحافظة مؤخراً وذلك ضمن جهود وزارة الرى بإنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخر صناعى .

أشرف عطية يؤكد على بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان
أشرف عطية يؤكد على بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان
أشرف عطية يؤكد على بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان
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