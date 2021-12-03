من بروكسل.. رئيس النواب: نتعاون مع شركائنا المتوسطيين لمواجهة تغير المُناخ

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم كلمة أمام القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمُنعقدة في بروكسل، حول موضوع: مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المُتوسط، وجاءت أبرز محاور الكلمة على النحو التالي:



خلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية التغيرات المُناخية تُعد تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات، مؤكداً على أن مواجهته سريعاً أصبحت إلزامية في ظل الآثار السلبية والمُتلاحقة له، واستعرض سيادته، جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المُناخية والتي أولت قضية تغير المُناخ أولوية رئيسية، ومُضيفاً بأن الدولة المصرية انخرطت بإيجابية وكثافة في الجهد الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 خير دليل على ذلك، وعلى الصعيد الإقليمي.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن مصر تتعاون مع شركائها المتوسطيين من أجل صياغة رؤية تعاونية وإقليمية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته السلبية في الفضاء المتوسطي.



وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أن مواجهة التغيرات المُناخية لم تعد تحتمل التقاعس معها على كافة المستويات، بل يلزمها جهد دولي وإقليمي مُستدام وعادل للتعامل الحاسم معها، داعياً البرلمانيين إلى الانخراط بشكل مُكثف من أجل صياغة رؤى تعاونية، وخُطط عاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة.