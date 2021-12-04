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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

راحت لطبيب نفسي.. القصة الكاملة لانفصال شرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

أعلنت الفنانة شرين عبدالوهاب انفصالها عن حسام حبيب، جاء ذلك خلال لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس.

و كشفت شيرين عبد الوهاب عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا قائلة:" مكنتش أتخيل إن هييجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي"، واستطردت:" الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

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أغنية جديدة

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية شيرين عبد الوهاب الجديد "كلها غيرانة"، وهي أول أغاني ألبومها الجديد.

من المقرر طرح أغاني ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد تباعا خلال الفترة المقبلة عبر يوتيوب، بعد غياب لفترة طويلة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "كلها غيرانة" من كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

الفنانة شرين عبدالوهاب شرين عبدالوهاب حسام حبيب موقع الجرس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة كلها غيرانة

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