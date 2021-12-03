وكيل اتصالات النواب: نعمل على قدم وساق لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع 

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، و وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب، إن الاحتفال العالمي بـ ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، يأتي سنويا ليذكرنا بواجبنا الاجتماعي تجاه هذه الفئة ، والعمل على إعطائهم الحق الكامل في المشاركة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأوضحت "محروس" خلال البيان الصادر لها ، أن ملف الإعاقة مازال مفتوحا للإطلاع على أية تغييرات في مجال الإعاقة ، و إيجاد الحلول اللازمة التي تصب في مصالحهم ، مؤكدة أن البرلمان الحالي يعمل على قدم وساق لفتح كافة السبل لدمجهم في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم.

مشيرة إلى جهود الدولة ومؤسساتها في العمل على إزالة أي حواجز تمنعهم من ممارسة حقهم مع توفير لهم فرص وجودة افضل للحياة ، مؤكدة أن الاهتمام بمجال الإعاقة بمثابة محور هام من محاور التنمية الشاملة وفقا لخطة ورؤية مصر الاستراتيجية.

وأكدت وكيل اتصالات النواب على ضرورة تبني حملات إعلامية توعية بالمجال وكيفية التعامل معهم ، مشيرة إلى إطلاقها حملة "أطفالنا مستقبلنا" لتعليم الأطفال مما يعانون من صعوبة التعلم والتخاطب، مع ضرورة تضامن كافة الجهات المعنية بضمان حقوقهم حتي تتحقق التنمية بصورة كاملة ويكون المجتمع انساني كما يجب أن يكون .