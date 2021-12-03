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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بالشرقية وبنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة (قسمى شرطة أول وثالث العاشر من رمضان - مركز شرطة بنى سويف) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن الشرقية – بنى سويف .. تم إعداد مأموريات أسفرت جهودها عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة بنى سويف) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2,500,000 –إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

بمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات العاشر من رمضان الآمن الوطني الاسماعيلية

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