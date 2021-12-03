نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين، مقيمان بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية .

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لإحدى الدول بقصد الإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيان بزعم تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها على خلاف الحقيقة، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.