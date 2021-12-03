رئيس وزراء العراق: الهجوم الغادر على قرية خضرجيجة لن يمر دون قصاص عادل

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن الهجوم الغادر على قرية خضر جيجة لن يمر دون القصاص العادل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان له أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرچوغ والذي راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح".

وذكر أيضا "في الوقت الذي ينعى فيه القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإن رئيس الوزراء يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان".

وشدد الكاظمي علي أن قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا إلى جنبا مع إخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق، مؤكدا أن "العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية".



ودعا الكاظمي، إلى ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون او الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية".