بـ موسم الرياض.. تركى آل الشيخ يروج لحفل أنغام وأصيل أبو بكر

روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل الفنانة انغام والمطرب اصيل ابو بكر، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، فى نسخته الثانية، مشيرا إلى أن الحفل سيقام يوم الثامن من ديسمبر الجاري، علي مسرح الأويس.



ونشر آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، البوستر الدعائى للحفل، صحبها بتعليق: "حفل الفنانة انغام والفنان اصيل ابوبكر"



فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".