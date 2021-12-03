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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فوائد البنوك.. مبروك عطية: اللي شايفها حرام لا يمشي في شارع ولا يدخل جامع

مبروك عطية
مبروك عطية

هل يجوز تحويش فوائد البنك للأضحية؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية من خلال منصته الرسمية بـ" يوتيوب" يقول سائل: هل يجوز تحويش فائدة البنك عن 50 ألف جنية لشراء أضحية؟

هل يجوز تحويش فوائد البنك للأضحية

قال مبروك عطية رداً على سؤال هل يجوز تحويش فوائد البنك للأضحية؟: "يجوز.. موضوع البنوك هناك كتاب مؤلف للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي اسمه المعاملات البنكية، خلاصته أن البنوك من العقود المستحدثة التي لم تكن أيام النبي".

وتابع مبروك عطية: "والذي أثار الخلاف هو تحديد الفائدة، وأثبت رحمه الله أنها إيجاب وقبول بين المتضاربين والمضاربة، واحدة معاه فلوس ومش عارف يشغلها وآخر يستطيع تشغيلها لكنه لا يملك المال، دون تحديد 5% أو 10%، فقال الإمام الأكبر لو اتفق الطرفان على هذه النسبة فلا شيء".

وشدد مبروك عطية على أن جميع المعاملات البنكية الحديثة جائزة، مضيفاً: "اللي شايف البنك حرام لا يمشي في شارع ولا يدخل جامع لأن كل هذه المعاملات نتاج عن البنوك، نهون على أنفسهم رصف الطريق من فلوس البنوك .. اللي عرف يستثمر فلوسه ميروحش بنك، لكن اللي ميعرفش يستثمر.. البنوك غلطانه في كلمة قرض القرض عن حاجة كما قال النبي، اللي مقترض عشان يجيب حاجة الضرورة تبيح المحظورة لكن هذا تمويل ومرابحة". 

حكم فوائد الشهادات الاستثمارية

ما حكم فوائد الشهادات الاستثمارية ؟ وما الفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن فوائد الشهادات الإستثمارية جائزة، أما البنوك الإسلامية، أخذت برأي من يقول إن العقود المسماة يجب الالتزام بها فأقامت معاملتها على الالتزام بهذه الحدود.

وأشار إلى أن هناك من يرى أن استحداث عقود جديدة ليست مسماة فى الفقه الإسلامي جائز ما دامت خالية من الغرر والضرر. 

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حكم العمل في البنوك الإسلامية 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.

وأضاف «عاشور» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.

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