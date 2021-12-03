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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 68 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع مكتبة مصر العامة

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، يرافقهم السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وقيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لنشر الوعى الثقافى والتنويرى لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة .

أكد اللواء أشرف عطية على أن إنشاء هذا الصرح الثقافى والمعرفى والحضارى يأتى ضمن إستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون نواة لإنشاء مكتبات مماثلة في باقى المراكز والمدن بإعتبارها منارة علمية وثقافية وسياحية لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية ، وأيضاً التسويق والترويج السياحى لأسوان .

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وأشار أشرف عطية إلى أنه تم مراعاة الشكل الجمالى لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعمارى الأسوانى ، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة ، علاوة على ضرورة إنشاء مسرح مكشوف لإفساح المجال أمام تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية ، كما أنه روعى إختيار موقع متميز لمكتبة مصر العامة وذلك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفى مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى فى إستقبال القادمين من مطار أسوان الدولى وأيضاً ستكون وسط العديد من المزارات الأثرية والسياحية .

وأضاف عطية بأنه مقترح أن تتضمن المكتبة مركز للخدمات والترويج السياحى يتضمن خريطة للمعالم والمزارات السياحية ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والسياحية .

ومن جانبه أوضح السفير رضا الطايفى بأن مكتبة مصر العامة بأسوان تعد من بين 20 مكتبة موزعة فى 14 محافظة بعد تدخل محافظ أسوان لإعادة إحياء هذا المشروع التنويرى حيث ستشمل المكتبة جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى ، بجانب 4 أدوار تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وكذا قاعات للتدريب وملحقاتها ، موضحاً بأن المكتبة ستضم أيضاً مراكز إتصالات ومعلومات وتدريب ، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات ، فضلاً عن مسرح وسينما ، ودورات مياه عمومية ، بينما سيتم إستغلال باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يدشنان مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه
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