عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

لحد عندك.. المركز التكنولوجي المتنقل بدمياط ينقذ كبار السن وهذه أبرز الخدمات

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي المتنقل

الكثير من المواطنين يجدون صعوبه بالغه في التوجه إلى المصالح الحكوميه للحصول على الخدمات الحكوميه المختلفه ، خاصة كبار السن من الرجال والنساء،  فالمصالح الحكوميه نجدها في مراكز المدن وبالتالي نجد معاناه ساكنى قري دمياط في التوجه للحصول على الخدمات الحكوميه.

وتيسيرا  على المواطنين اعلنت محافظة دمياط عن العمل رسميًا بالمركز التكنولوجي المتنقل، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بصورة لائقة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وذلك دعمًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  أن  محافظة دمياط، تسلمت  سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتى تأتى ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة، وذلك بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة دمياط.

وأشارت محافظ دمياط، إلي أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع الخدمات الحكومية، بمقر إقامة المواطنين في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، حيث يؤدى المركز المتنقل (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة:

تشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات، إضافة إلي تزويد تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

وأوضحت «عوض» أنه تم بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف أحياء ومراكز ومدن وقرى محافظة دمياط لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بشكل أسرع وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن طبقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت محافظ دمياط أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف المراكز المتنقلة الى تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وبأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

 واشارت إلي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تعمل نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المراكز المتنقلة مجهزة وفقًا لأعلى مستوى وبتقنيات عالية كما تُطبق منظومة التحول الرقمى مما يساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تطبيق معايير الجودة بالإضافة إلى منع تكدس المواطنين والذى يحقق محاور الخطة التى تنتهجها الدولة فيما يخص مجابهة أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19».

أقرأ أيضا. 

حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

IMG-20211124-WA0063
IMG-20211124-WA0063
IMG-20211124-WA0060
IMG-20211124-WA0060
IMG-20211124-WA0062
IMG-20211124-WA0062
دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي المصالح الحكومية محافظ دمياط حياة كريمة

موضوعات متعلقة

مؤلف "الاختيار" يكشف موعد ومكان جنازة وعزاء والده

ترشيحاتنا

نشرة الأخبار.. هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر؟.. مباريات اليوم أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

تقرير أوزان .. إجراء صارم من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك فى الدوري

سجد لله ولم يقم .. شاهد لحظة وفاة نجم الإسماعيلي الأسبق أدهم السلحدار | فيديو

نشوى مصطفى تسخر من تأثر الفن بالتريند: ربنا هيحاسبنا

صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ