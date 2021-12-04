لحد عندك.. المركز التكنولوجي المتنقل بدمياط ينقذ كبار السن وهذه أبرز الخدمات

محافظة دمياط

الكثير من المواطنين يجدون صعوبه بالغه في التوجه إلى المصالح الحكوميه للحصول على الخدمات الحكوميه المختلفه ، خاصة كبار السن من الرجال والنساء، فالمصالح الحكوميه نجدها في مراكز المدن وبالتالي نجد معاناه ساكنى قري دمياط في التوجه للحصول على الخدمات الحكوميه.

وتيسيرا على المواطنين اعلنت محافظة دمياط عن العمل رسميًا بالمركز التكنولوجي المتنقل، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بصورة لائقة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وذلك دعمًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن محافظة دمياط، تسلمت سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتى تأتى ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة، وذلك بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة دمياط.

وأشارت محافظ دمياط، إلي أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع الخدمات الحكومية، بمقر إقامة المواطنين في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، حيث يؤدى المركز المتنقل (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة:

تشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات، إضافة إلي تزويد تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

وأوضحت «عوض» أنه تم بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف أحياء ومراكز ومدن وقرى محافظة دمياط لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بشكل أسرع وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن طبقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت محافظ دمياط أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف المراكز المتنقلة الى تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وبأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

واشارت إلي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تعمل نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المراكز المتنقلة مجهزة وفقًا لأعلى مستوى وبتقنيات عالية كما تُطبق منظومة التحول الرقمى مما يساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تطبيق معايير الجودة بالإضافة إلى منع تكدس المواطنين والذى يحقق محاور الخطة التى تنتهجها الدولة فيما يخص مجابهة أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19».

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