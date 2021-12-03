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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اعملوا محلات للناس.. الرئيس يوجه بتخصيص مساحات بامتداد مسطرد للأهالي |فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، وفي أثناء جولته تبادل التحية والحديث إلى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وطالب الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية قائلا " وانا جاى هنا فى امتداد مسطرد كان فيه أماكن فاضية مساحتها 100 متر اعملوهم كلهم أماكن حرفية ومحلات للناس".

وشرح أحد المهندسين للرئيس السيسى خلال جولته " ان مشروع الطريق الموازى لطريق السويس بطول 15.8 كم يربط بين الطريق الدائرى ومحور الصاعقة ومناطق شرق القاهرة.

الرئيس السيسى تفقد  بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة  خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.
 

الرئيس السيسي الدائري طريق القاهرة السويس القاهرة الجديدة حركة المرور الطريق الدائرى

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