تخالف أهل السنة والجماعة.. الأزهري يعرض فيديو للقرضاوي ينتقد فيه أفكار سيد قطب

عرض الدكتور أسامة الأزهري فيديو للدكتور يوسف القرضاوي، يخالف سيد قطب في أفكاره ومفاهيمه التي تخالف نهج أهل السنة والجماعة.

وأضاف يوسف القرضاوي، خلال مقطع فيديو أذاعه الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج الحق المبين الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ويذاع على فضائية دي أم سي: أخالف الشهيد سيد قطب رحمه الله فيما انتهى إليه في مسيرته الفكرية من مفاهيم وأفكار أنها ليست على نهج أهل السنة والجماعة الذي ارتضته الأمة وجمهور الأمة المسلمة.

وأضاف الأزهري أن "أكبر شاهد يقر ويعترف بأن مشروع سيد قطب مشروع تكفيري وينتقد ذلك المشروع هو الدكتور يوسف القرضاوي".

وأضاف أن يوسف القرضاوي في كتابه ابن "القرية والكتاب.. ملامح سيرة ومسيرة" اعترف بذلك، يعني شهد شاهد من أهلها"، مشيرا إلى أن "كبر سن الدكتور يوسف أدى به إلى أنه لم يعد يتجمل ولم يعد حتى يراعي الصياغة التي تقبل ويبدو أن هناك صراعا بين الأزهري الكامن بداخله والتنظيم".