شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان جريء

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها عبر "انستجرام" فيديو لها وهى ترقص.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بفستان أحمر جريء وهي ترقص برفقة اصدقائها بشكل مثير على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية، وعلقت قائلة "احتفال مذهل" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وفى سياق متصل يعرض مسلسل رانيا يوسف "المماليك"، في يناير المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي، ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامي مشوق.

مسلسل "المماليك" بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة.