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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهذه الإطلالة.. روان بن حسين تستعرض أناقتها وجمالها

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

 
وظهرت الفاشونيستا والبلوجر الكويتية، في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستان انيق واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر شفاه كشف عن جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة.

 

وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين في سبتمبر الماضي ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.


يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 
 

أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.
 

 روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.
 

وأعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها. 

روان بن حسين اطلالة مميزة في أحدث ظهور تستعرض اناقتها الفنانة الكويتية فستان أنيق أغنية جديدة

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