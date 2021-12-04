الاستعانة بالصور القديمة لإعادة القاهرة الخديوية كما كانت قبل 150 عام

أعلنت محافظة القاهرة أن تطوير واحياء القاهرة الخديوية وإعادة منطقة وسط البلد لسابق عهدها يعتمد على الاستعانة بالصور والوثائق القديمة لإعادة المنطقة لما كانت عليه قبل 150 عام.

ويشمل المشروع ترميم و تطوير واجهة 500 مبنى وإزالة بروز المحال التجارية و توحيد واجهاتها و رفع الأكشاك العشوائية ورفع كفاءة المناطق الخضراء بالمنطقة .

كما يشمل مخطط التطوير تطوير الميادين الخديوية على غرار التحرير وغلق بعض الشوارع لتحويلها الى شوارع للمشاة فقط.

كما يجرى نقل الباعة الجائلين الى أسواق جديدة حضارية وانشاء مسارات مخصصة للعجل و نقاط لتأجير الدراجات.