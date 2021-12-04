عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعانة بالصور القديمة لإعادة القاهرة الخديوية كما كانت قبل 150 عام

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

أعلنت محافظة القاهرة أن تطوير واحياء القاهرة الخديوية وإعادة منطقة وسط البلد لسابق عهدها يعتمد على  الاستعانة بالصور والوثائق القديمة لإعادة المنطقة لما كانت عليه قبل 150 عام.

 ويشمل المشروع ترميم و تطوير واجهة 500 مبنى وإزالة بروز المحال التجارية و توحيد واجهاتها و رفع الأكشاك العشوائية ورفع كفاءة المناطق الخضراء بالمنطقة .

كما يشمل مخطط التطوير تطوير الميادين الخديوية على غرار التحرير وغلق بعض الشوارع لتحويلها الى شوارع للمشاة فقط.

كما يجرى  نقل الباعة الجائلين الى أسواق جديدة حضارية وانشاء مسارات مخصصة للعجل و نقاط لتأجير الدراجات.

القاهرة منطقة وسط البلد القاهرة الخديوية المناطق الخضراء تطوير الميادين الخديوية

موضوعات متعلقة

روعة معمارية.. تعرف على تفاصيل بناء دار الأوبرا الخديوية قبل احتراقها

ترشيحاتنا

واشنطن تبدي قلقها العميق إزاء استمرار هجمات داعش بالعراق

أمريكا تعلن وجود متحور "أوميكرون" في 10 ولايات على الأقل

بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

شاهد|أودي RS6 أفانت .. تتحول من سيارة عائلية إلى خارقة

طباعة مصاحف للميت .. شروط وأحكام الانتفاع بها

محمد ممدوح : لم أتعاقد على عمل رمضاني حتى الأن وانتظروني فى السرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

طقس اليوم ..نوة قاسم تضرب الإسكندرية بشدة|وخبير يوجه رسالة عاجلة لأهالي المدينة

أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ