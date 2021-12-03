20 لاعبا بقائمة الفيوم استعدادا لمواجهة البداري اليوم

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيوم، بقيادة سعيد صبحي، على قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة الغد أمام فريق البداري، على ملعب الأسيوطي سبورت، في إطار الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



واختار سعيد صبحي 20 لاعبا وهم: "يوسف يحيى وإسلام عماد ومحمد عادل ومحمود كمال وإسلام السيد وحسام حسن وحماد حسن، وعلي الدين صخر والسيد لطفي رفعت وأحمد محمد ومحمود مرسي وعمار الجرمي وعلاء متولي وعلي أبو العلا وعبد المعطي محمد ومحمود جريشة وأحمد صالح ومصطفى صالح وإيبو ماتيوم والسيد كناريا".

الفيوم يدخل المباراة من أجل الفوز متسلحا بلاعبيه ويمتلك 12 نقطة يجلس بهم في الترتيب السادس بجدول مجموعة الصعيد.