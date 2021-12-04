دعما للقضية الفلسطينية.. عمرو الليثي: أتبنى إنتاج برامج ستبث على ٥٧ محطة عربية وإسلامية.. فيديو

قال الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، إنه بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى،سوف أتبني إنتاج برامج ستبث على ٥٧ محطة عربية وإسلامية .

وأضاف عمرو الليثي، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى المصرية"، أنه سيعمل على فتح مكتب تمثيل للاتحاد في فلسطين ومساندة إنتاج أعمال درامية تعبر عن القضية الفلسطينية .

وتابع عمرو الليثي، أنه سنعمل على توسيع دائرة تقديم البرنامج بمجموعة من المذيعين وأيضا يقدم بالعديد من اللغات.

توجيه رسالة للشباب العربى

وأشار ، رئيس إتحاد الإذاعات الإسلامية إلى أنه سنعمل على توجيه رسالة للشباب العربى والإسلامي بأن القضية الفلسطينية لم تنتهى وان القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطيني



