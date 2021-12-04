رامي جمال يخدع جمهوره بفلتر على انستجرام

شارك الفنان رامي جمال صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بلوك جديد حيث استخدم فلتر يضيف لوجهه شنب، ومزح مع جمهوره وكتب: “انا كمان كيفي كده 😁😁 فلتر وربنا فلتر بس عجبني بكره هطمنكم عليا 😂😂”.



وطرح رامي جمال، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية " لسه الكلام زعلان" هي سابع أغاني ألبومه "ولسه" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.