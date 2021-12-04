عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يرفض تظلم بنين ويؤكد: منتخب كوبر فى الدور الحاسم بتصفيات المونديال

هيكتور كوبر
هيكتور كوبر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التظلم المقدم من اتحاد الكرة في بنين ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يطالب بالحصول على نتيجة مباراة البلدين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

 

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، بالفوز على منتخب بنين 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

 

وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة ركلة جزاء مثيرة للجدل، للكونغو في الدقيقة الـ9 بعد كرة مشتركة داخل منطقة جزاء بنين، حولها ديوميرسي مبوكاني في الشباك وأحرز الهدف الأول.

 

وتلقى اتحاد بنين خطاباً رسمياً من فيفا يؤكد فيه رفضه التظلم المقدم بشأن واقعة استخدام منتخب الكونغو الديمقراطية 4 فترات زمنية مختلفة لإجراء التغييرات بالمخالفة للوائح المنصوص عليها في الفيفا.

 

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في خطاب تلقاه من قبل نظيره في بنين، والخاصة بقيام الأخير بتبديلات في أربعة توقيتات مختلفة بالمخالفة للوائح اللعبة.

 

خطأ التبديلات

 

وتلقى الاتحاد البنيني عقب التظلم خطاباً من فيفا يؤكد فيه التحقيق في أزمة التبديلات الأربعة ومطالبة الكونغو بدوافعهم والرد على الادعاءات قبل اصدار القرار الأخير.

 

ووقع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، في خطأ فني خلال مباراة فريقه أمام بنين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وتقدم اتحاد بنين بتظلم للاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيه ببلوغه المرحلة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم؛ بسبب قيام منتخب الكونغو بإجراء 4 تبديلات في 4 أوقات مختلفة بالمخالفة لتعليمات الفيفا.

 

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، على رأسهم رئيس الكونغو الديمقراطية، الذي ارتدى تيشيرت المنتخب في مباراة كانت حماسية للغاية بين الفريقين.

 

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى، بشكل رسمي، إلى الدور النهائى والحاسم من تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ضيفه منتخب بنين بنتيجة 2-0، فى المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات الجولة السادسة من المرحلة قبل الأخيرة للمنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

 

وإحتل منتخب الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة، فيما يأتى منتخب بنين فى الوصافة برصيد 10 نقاط.

 

يذكر أن قرعة الدور الحاسم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 10 منتخبات إفريقية وعربية.

الفيفا منتخب الكونغو الديمقراطية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر هيكتور كوبر الدور الحاسم بالتصفيات الإفريقية

موضوعات متعلقة

الكونغو في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم .. ماذا لو واجه كوبر منتخب مصر؟

تهديد بإعادة المباراة.. تعليق منتخب الكونغو على أزمة مباراة بنين

ترشيحاتنا

قصة حب مع ليلى علوي.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من فاروق الفيشاوي

أحمد فلوكس ينتقد قرارات نقابة المهن الموسيقية ويهاجم هاني شاكر

مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالي

دعاء النظر إلى الكعبة وأفضل الكلمات التي تقال عند رؤيتها

Redmi Note 11T 5G.. أحدث هواتف شاومي بمواصفات ممتازة وسعر منافس

شاشة كبيرة وتصميم أفضل.. Reno7 SE 5G الجديد أرخص هواتف أوبو رينو 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

محمد صلاح يدعو إلى احتفالية أسطورية في أنفيلد.. لهذا السبب

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ