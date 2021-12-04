فيفا يرفض تظلم بنين ويؤكد: منتخب كوبر فى الدور الحاسم بتصفيات المونديال

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التظلم المقدم من اتحاد الكرة في بنين ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يطالب بالحصول على نتيجة مباراة البلدين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، بالفوز على منتخب بنين 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة ركلة جزاء مثيرة للجدل، للكونغو في الدقيقة الـ9 بعد كرة مشتركة داخل منطقة جزاء بنين، حولها ديوميرسي مبوكاني في الشباك وأحرز الهدف الأول.

وتلقى اتحاد بنين خطاباً رسمياً من فيفا يؤكد فيه رفضه التظلم المقدم بشأن واقعة استخدام منتخب الكونغو الديمقراطية 4 فترات زمنية مختلفة لإجراء التغييرات بالمخالفة للوائح المنصوص عليها في الفيفا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في خطاب تلقاه من قبل نظيره في بنين، والخاصة بقيام الأخير بتبديلات في أربعة توقيتات مختلفة بالمخالفة للوائح اللعبة.

خطأ التبديلات

وتلقى الاتحاد البنيني عقب التظلم خطاباً من فيفا يؤكد فيه التحقيق في أزمة التبديلات الأربعة ومطالبة الكونغو بدوافعهم والرد على الادعاءات قبل اصدار القرار الأخير.

ووقع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، في خطأ فني خلال مباراة فريقه أمام بنين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم اتحاد بنين بتظلم للاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيه ببلوغه المرحلة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم؛ بسبب قيام منتخب الكونغو بإجراء 4 تبديلات في 4 أوقات مختلفة بالمخالفة لتعليمات الفيفا.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، على رأسهم رئيس الكونغو الديمقراطية، الذي ارتدى تيشيرت المنتخب في مباراة كانت حماسية للغاية بين الفريقين.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى، بشكل رسمي، إلى الدور النهائى والحاسم من تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ضيفه منتخب بنين بنتيجة 2-0، فى المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات الجولة السادسة من المرحلة قبل الأخيرة للمنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

وإحتل منتخب الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة، فيما يأتى منتخب بنين فى الوصافة برصيد 10 نقاط.

يذكر أن قرعة الدور الحاسم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 10 منتخبات إفريقية وعربية.