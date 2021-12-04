عمر كمال بعد أزمته مع النقابة: ربنا كريم ومش رايد حد يشمت فيا

شارك الفنان عمر كمال، صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه اليوم حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" لا أقصد الإساءة لمصر أبدا فى استبدال كلمات أغنية بنت الجيران، وأنا كنت مسافر.. وقطعت السفر وجيت مصر علشان طلب النقابة، متابعا:"الناس سمعتني وسمعت وجهت نظري فى اتهامي للإساءة لمصر.. والحمد لله مفيش أي حاجة وهيصدر بيان من نقابة الموسيقيين بحل الأزمة".

وأشار إلي أنه تلقى دعوة من موسم الرياض لإحياء حفل بالمملكة العربية السعودية، وأحدث نجاحا كبيرا بالأراضى السعودية.

ولفت إلي أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أسدى له العديد من النصائح فيما يتعلق بالحفلات خارج البلاد خلال جلسة اليوم.