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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه: الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا

صدى البلد

كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال نتائج التحقيق معه اليوم من قبل نقابة المهن الموسيقية بالتهم المقدمة إليه بالإساءة لمصر، وذلك بمشاركة فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وف انتظار البيان ☝🏻”.

وقال عمر كمال خلال الفيديو أنه قطع سفره إلى تركيا المتعلق بشغل خاص به من اجل التحقيق معه، مؤكدا أنه لن يقصد اطلاقا الإساءة إلى بلده، وتقدم بخالص الشكر لكل جمهوره على دعمهخم المستمر له.
 

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كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية ، تفاصيل التحقيق مع مؤدي المهرجانات عمر كمال ، بتهمة إهانة قدسية مصر، إذ قال إنه لم يتم تحديد موعد للتحقيق حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يجرى التحقيق في أقرب وقت، وسيتم إخطاره بذلك. 

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن النقابة تنتظر أولًا عودة عمر كمال إلى مصر لتحديد موعد التحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تتحرى دقة ما هو منسوب للمطرب من فيديوهات ومنشورات قبل بدء التحقيق معه، للتأكد من أنه مظلوم أم لا، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون هناك صفحات تنتحل شخصيته، وتنسب له كلامًا لم يقله. 

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب  عمر كمال  ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها  فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال (أنا واقف على أرض طاهرة) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء». 

وأضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردي علي الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف». 

 

إحالة عمر كمال إلي التحقيق 

ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: «وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلي التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الي مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق».

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