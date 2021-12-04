واشنطن تبدي قلقها العميق إزاء استمرار هجمات داعش بالعراق

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد في هجمات تنظيم (داعش) في أنحاء العراق.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن من بين تلك الهجمات ما وقع، الخميس، من هجوم على حي مخمور، والذي أودى بحياة 10 أشخاص من البشمركة وثلاثة مدنيين.

وأعرب المتحدث عن عزائه لأسر القتلى ومواساته لأسر المصابين جراء تلك الهجمات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم قوات الأمن العراقية، ومن بينها قوات البشمركة، والتي تحارب تنظيم (داعش) لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة به.

