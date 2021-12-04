تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر منصة صواريخ وورشة ألغام للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدميره منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في جنوب صنعاء؛ مما أسفر عن القضاء على مجموعة من الخبراء الذين يعاونون الحوثيين في هذا المجال.

وأضاف التحالف - وفقا لقناة "العربية" الفضائية - أنه دمر أيضاً ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء، مشدداً على أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية خلال الضربات.

وفي وقت سابق، كان التحالف العربي قد أعلن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، كما حث المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الجمعة، عن تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، دمرت خلالها 8 آليات عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً.

