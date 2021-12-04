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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قائمة الرموز التعبيرية الأكثر استخداما عالميا لعام 2021

قائمة الرموز التعبيرية
قائمة الرموز التعبيرية الأكثر استخداما لعام 2021

يستخدم الرموز التعبيرية Emojis، حوالى 92% من مستخدمي الإنترنت في العالم، والتي يتم استخدامها بشكل يومي على تطبيقات المراسلة الفورية أو وسائل التواصل الاجتماعي، فهى أصبحت جزء لا يتجزأ من هذه التطبيقات، ولكن هل تعلم ما هي الرموز التعبيرية الأكثر استخداما؟.

ووفقا للبيانات التي تم جمعها بواسطة Unicode Consortium، وهي منظمة غير ربحية مسئولة عن رقمنة لغات العالم، فأن الإيموجي الضاحك ذو الوجه الأصفر بدموع الفرح Tears of Joy، يتصدر قائمة الرموز التعبيرية الأكثر استخداما لعام 2021، حيث يمثل أكثر من 5% من إجمالى الرموز التعبيرية المستخدمة خلال العام.

 

 

هذا ما يعنيه إيموجي "الشفاه" المثير للجدل على واتساب

 

ما هي الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا؟ 

 

يشير تقرير Unicode Consortium أن نمط استخدام الرموز التعبيرية بين المستخدمين مختلف، في على سبيل المثال ، يشكل استخدام أفضل 100 رمز تعبيري نسبة 82٪ من إجمالي مشاركات المستخدمين من الرموز التعبيرية، والتي تملك مكتبة كبيرة تحتوي على 3663 رمز تعبيري مميز.



قائمة الرموز التعبيرية الأكثر استخداما لعام 2021

تقوم اللجنة الفرعية Unicode بتحديث معيار Unicode باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير، أحدها أنماط استخدام الرموز التعبيرية مثل التردد، حيث يعتمد تصنيف الرموز التعبيرية على متوسط ​​تكرار الاستخدام عبر عدة مصادر. يرجى ملاحظة أنه يتم دمج متغيرات الجنس ولون البشرة في عنصر تمثيلي واحد.


وتساعد أنماط الاستخدام Unicode في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرموز التعبيرية المستقبلية، حيث تعمل المنظمة على تجميع معلومات حول مدى تكرار استخدام الرموز التعبيرية المختلفة وإتاحة هذه البيانات للجمهور.


وعلى ما يبدو أن الرموز التعبيرية الأحدث يميل الأشخاص إلى استخدامها بشكل أقل إلى لذلك لا تتكرر، حيث يستغرق طرحها على جميع الأجهزة وقتا طويلا في الكثير من الأحيان، ويتم تقسيم الرموز التعبيرية إلى مجموعات بناءً على مقارنة مع تكرار أعلى رمز تعبيري.

 

قائمة الرموز التعبيرية الأكثر استخداما لعام 2021
الرموز التعبيرية emojis الضاحك الإيموجي الضاحك Tears of Joy

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