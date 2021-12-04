حظر الأكونتات.. تيك توك تحذر أصحاب المحتوى غير اللائق |فيديو

كشف هاني كمال ، مدير محتوى " تيك توك " بشمال أفريقيا ، عن طريقة التعامل مع الفيديوهات غير اللائقة عبر التطبيق ، موضحا :" عندنا فرق لمراجعة المحتوى وكل فيديو على تيك توك بيعدي على أربعة مراحل منهم أول مرحلتين يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي وأخر مرحلتين يكون من خلال فرق متخصصة " .

وأضاف هاني كمال ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أنه في حالة أي مخالفات في الفيديوهات يتم حذف الاكونتات نهائيا ، متابعا : " بنطلب من الناس بشكل فوري عمل ريبورتات للمحتوى غير اللائقة " .

وتابع : الفرق عندنا شغالة 24 ساعة بس الضغط كبير جدا وبنطلب من الناس تساعدنا في الإبلاغ عن المحتويات غير اللائقة .

وتابع " كمال " أن الفيديوهات التوعوية هي التي ساهمت في رواج التطبيق وعدم الملل منه ، مضيفا : " وصلنا لعدد مليار مستخدم شهريا على مستوى العالم ودي مسؤولية كبيرة علينا وعشان كده بنحاول يبقا فيه خصائص جديدة في الابلكيشن ".