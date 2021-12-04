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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حظر الأكونتات.. تيك توك تحذر أصحاب المحتوى غير اللائق |فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف هاني كمال ، مدير محتوى " تيك توك " بشمال أفريقيا ، عن طريقة التعامل مع الفيديوهات غير اللائقة عبر التطبيق ، موضحا :" عندنا فرق لمراجعة المحتوى وكل فيديو على تيك توك بيعدي على أربعة مراحل منهم أول مرحلتين يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي وأخر مرحلتين يكون من خلال فرق متخصصة " .

 

وأضاف هاني كمال ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أنه في حالة أي مخالفات في الفيديوهات يتم حذف الاكونتات نهائيا ، متابعا : " بنطلب من الناس بشكل فوري عمل ريبورتات للمحتوى غير اللائقة " .

 

وتابع : الفرق عندنا شغالة 24 ساعة بس الضغط كبير جدا وبنطلب من الناس تساعدنا في الإبلاغ عن المحتويات غير اللائقة . 

 

وتابع " كمال " أن الفيديوهات التوعوية هي التي ساهمت في رواج التطبيق وعدم الملل منه ، مضيفا : " وصلنا لعدد مليار مستخدم شهريا على مستوى العالم ودي مسؤولية كبيرة علينا وعشان كده بنحاول يبقا فيه خصائص جديدة في الابلكيشن ".

تيك توك هاني كمال مدير محتوى تيك توك توك شو برنامج صباح البلد

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