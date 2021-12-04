مصرع عامل وربة منزل بسبب تسرب غاز في إحدى قرى المنيا

لقي عامل وربة منزل مصرعهما، اليوم السبت، إثر تسرب غاز داخل منزلهما بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع عامل وربة منزل داخل قرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مصرع عمر. ن. ح 22 عاما، عامل ، وهاجر . ر. ص 21 عاما، ربة منزل، مقيمان بقرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، نتيجة تسرب غاز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة