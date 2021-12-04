الخميس.. القومي للسينما يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بمشاركة الموهوبين

يقيم مركز الثقافة السينمائية الخميس القادم احتفالية خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وذلك بمشاركة الاطفال ذوي الهمم من الاعمار المختلفة .

ويأتي ذلك استمرارا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وتفعيلا لبرتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق .

تفاصيل الاحتفالية

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم "أوني" وفيلم " الحمل" يلي العروض استعراض لبعض مواهب الاطفال من ذوي الهمم وتكريمهم .



تقام الاحتفالية العاشرة صباحا بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف و تشرف على الاحتفالية الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.



وجدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي تفعيلا لانشطة المركز مع الجهات الخارجية بهدف نشر الثقافة السينمائية بين مختلف الفئات داخل المجتمع . مع مراعاة اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .