الرئيس الفرنسي يصل السعودية وسط آمال لرأب الصدع في العلاقات مع لبنان

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، في إطار جولة يجريها إلى عدد من دول الخليج، يسعى خلالها لرأب الصدع في العلاقات مع لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ماكرون وصل اليوم إلى مدينة جدة، وكان في استقباله خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة صالح الجابري, والسفير السعودي لدى فرنسا فهد الرويلي، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي.

وكان ماكرون، أعرب في وقت سابق من اليوم، عن أمله في إحراز تقدم بشأن الأزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج خلال الساعات المقبلة.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين إنه ناقش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما في الدوحة أمس الجمعة، قضايا استراتيجية، مؤكداً أنه سيبحث في جولته بالمنطقة الأزمة الخليجية اللبنانية.

وتابع قائلا: "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادة انخراط دول الخليج لصالح لبنان. نأمل أن تسمح لنا الساعات المقبلة بإحراز تقدم.

