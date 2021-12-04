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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البترول: مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية | فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا ، إن الطفرة التي تحدث الآن في توصيل الغاز الطبيعي للقرى والنجوع  تفوق التوقعات وكان الأمل في توصيل الغاز الطبيعي لهذه المناطق بعيد المدى ولكن ما تم تنفيذه حاليًا بهذا النمط و هذه الاجراءات شئ يدل على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن وحرصها على تقديم له كافة الخدمات التي يحتاج إليها .

وأضاف مدحت يوسف خلال مداخلته الهاتفية  على فضائية " دي أم سي " ، أن فكرة تجميع الشركات في كيان واحد للقدرة على السيطرة وتنظيم الأمور وتحسين القدرة على سرعة التنفيذ بتتم في هذه الحالة بشكل عالي الكفاءة ، مشيرًا إلى أن دمج هذه الشركات تعد خطوة جرئية وممتازة جدًا من قبل وزارة البترول في السيطرة وسرعة التنفيذ .

وفي سياق أخر ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز التي ينفذها قطاع البترول في كافة أنحاء مصر تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية والحكومة لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة في توفير خدمة حضارية وحياة كريمة للمواطنين .

 وأوضح أن قطاع البترول ينفذ هذه المشروعات علي أكثر من محور يشمل المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع توصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري إلى جانب توصيل الغاز للمجتمعات الحديثة التى تنشئها الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة في إطار خطة المشروعات القومية . 

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لإجتماع الجمعية العامة الأولى للشركة الحديثة للغاز الطبيعى ( مودرن جاس) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض خطط عمل الشركة في مجال توصيل الغاز الطبيعى فى تسع محافظات على مستوى الجمهورية بعد تأسيسها جراء دمج شركات غاز القاهرة وغاز الأقاليم وسيناء للغاز . 

وأوضح الملا أن الغرض الأساسي من تأسيس شركة مودرن جاس بعد تنفيذ خطة الدمج للشركات الثلاث هو إيجاد كيان كبير ناجح لرفع كفاءة الأداء في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن بما يواكب أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

و شدد الملا خلال الجمعية العامة على أهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات توصيل الغاز التى تنفذها الشركة، خاصة وأنها تخدم مناطق جغرافية هامة جداً فى صعيد مصر والقاهرة الكبري ومحافظات القناة وسيناء ومطروح إضافة إلى مشروعات التوصيل داخل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

الأخبار - البترول: مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية - YouTube

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