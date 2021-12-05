عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مناقشتهما بالشيوخ.. تعرف على مقترح أكاديمية المحاماة وقانون حماية المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجان المشتركة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، واستئناف مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانـون حقـوق المسنين.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن أكاديمية المحاماة ومشروع قانون حماية المسنين:

1- أكاديمية المحاماة

ويشمل مقترح تفعيل دور أكاديمية المحاماة 5 نقاط، تتضمن:
1- تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.

2- قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث أن لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.

3- قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.

4- قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.

5- إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.

قبل مناقشته بالشيوخ.. 5 معلومات عن مقترح سامح عاشور لـ أكاديمية المحاماة

تخصيص 5% من الشقق لهم.. تعرف على مزايا المسنين في القانون الجديد

2- قانون حماية المسنين

تضمن مشروع القانون عدد من المزايا لـ المسنين، نستعرضها قبل مناقشته بمجلس الشيوخ:

1- يشمل مشروع القانون تحقيق  التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

2- الحق في الرعاية النفسية للمسن وإعادة التأهيل، والحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي.

3- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

4- إنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم.

5- توفير  الخدمات المصرفية للمسنين، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية.

6- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

7- يُنشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" بوزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

8- منح معاش تضماني لـ كبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـا تأمينيا.

9- أتاح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.

10- أقر القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

قانون مجلس الوزراء نقابة المحامين مجلس الشيوخ قانون حقوق المسنين

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات الفساد عبر صوتك مسموع

تناول القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل .. تعرفي على المقدار الآمن .. والآثار الجانبية للاستهلاك الزائد

أخبار الفن| القصة الكاملة لطلاق شيرين وحسام حبيب.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

قبل مناقشتهما بالشيوخ.. تعرف على مقترح أكاديمية المحاماة وقانون حماية المسنين

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب قذف الخطيب .. اليوم

أخبار السيارات| 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني.. ترقيات جديدة لـ راديكال SR3 XX وSR10.. أبرز 5 سيارات صينية في البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 12- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ