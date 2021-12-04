عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحث إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بأسوان مجانا وفي سرية تامة

صدى البلد

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بجميع محافظات الجمهورية ،استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان ،لبحث التعاون المشترك  لإنشاء أول مركز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظة مجانا وفى سرية تامة.


وخلال الاجتماع استعرض عمرو عثمان أهمية انشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة أسوان  حيث يتلقى الخط الساخن"16023"  لصندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 2000 حالة من أبناء محافظة أسوان سنويا ويتم توفير الخدمات العلاجية لهم من خلال المركز التابعة والشريكة للصندوق بالمحافظات المجاورة ،وأن خطة الصندوق تستهدف تعميم  الخدمات العلاجية  لمرضى الإدمان فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025  خاصة بعد زيادة عدد المراكز العلاجية  التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن الى 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات خلال 2014 .

وأضاف "عثمان" انه سيتم انشاء المركز وتصميمه  وفقا للمعايير الدولية  وسيتضمن قسما لسحب المخدر من المرضى  وأيضا ورش لتدريب وتأهيل المتعافين ضمن برنامج العلاج بالعمل الذى ينفذ في مراكز العزيمة التابعة للصندوق ، في إطار العمل على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا ،حيث يعتمد البرنامج التأهيلي على  "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل فى التأهيل النفسي  والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة  ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

كما قام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة  الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان بتفقد مبنى تابع للجامعة  بمدينة أسوان الجديدة ،وذلك للوقوف علي جاهزية المبني والعمل علي إعادة تأهيله وافتتاحه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

ترشيحاتنا

نمت على الرصيف وبعت جرايد.. حياة محمود عبد العزيز قبل الفن.. نوستالجيا

الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يتقدم على وست هام 2-1 في الشوط الأول

ملعون من رحمة الله.. هل دفع إكرامية فى المصالح الحكومية تفسد راتب صاحبها؟

نشرة أخبار العالم.. طوارئ وإغلاق مدارس في إثيوبيا.. فرار جماعي بـ إندونيسيا

تراودني أفكار سيئة خلال الصلاة.. فماذا أفعل؟ الإفتاء توضح الحل

شاهد.. الرئيس الفرنسي يحتسي القهوة فور وصوله إلى السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

فيديو جراف.. علي يحمله زميله الكفيف من باب الكلية حتى المدرج..تعظيم سلام

فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في إندونيسيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ