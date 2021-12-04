بحث إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بأسوان مجانا وفي سرية تامة

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بجميع محافظات الجمهورية ،استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان ،لبحث التعاون المشترك لإنشاء أول مركز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظة مجانا وفى سرية تامة.



وخلال الاجتماع استعرض عمرو عثمان أهمية انشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة أسوان حيث يتلقى الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 2000 حالة من أبناء محافظة أسوان سنويا ويتم توفير الخدمات العلاجية لهم من خلال المركز التابعة والشريكة للصندوق بالمحافظات المجاورة ،وأن خطة الصندوق تستهدف تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025 خاصة بعد زيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن الى 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات خلال 2014 .

وأضاف "عثمان" انه سيتم انشاء المركز وتصميمه وفقا للمعايير الدولية وسيتضمن قسما لسحب المخدر من المرضى وأيضا ورش لتدريب وتأهيل المتعافين ضمن برنامج العلاج بالعمل الذى ينفذ في مراكز العزيمة التابعة للصندوق ، في إطار العمل على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا ،حيث يعتمد البرنامج التأهيلي على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

كما قام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان بتفقد مبنى تابع للجامعة بمدينة أسوان الجديدة ،وذلك للوقوف علي جاهزية المبني والعمل علي إعادة تأهيله وافتتاحه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.