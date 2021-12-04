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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. يوسف الشريف وزوجته يخطفان الأنظار

يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته

شاركت السيناريست إنجي علاء، متابعيها صورا جديدة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وأطلت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت تى شيرت باللون الأسود مع بنطال جينز، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.


أما الفنان يوسف الشريف، فارتدى تيشرت باللون الأبيض مع شورت، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأبيض، نال إعجاب متابعيه.


ويذكر أن أخر أعمال المؤلفة انجي علاء ، مسلسل «كوفيد 25» وهو من بطولة زوجها النجم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي .
 

يوسف الشريف السيناريست إنجي علاء إطلالة رياضية إطلالة انيقة يوسف الشريف وزوجته مسلسل كوفيد 25

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