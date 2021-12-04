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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يعتذر للبعثة

قبل مواجهة مصر.. منتخب السودان يهدد بالانسحاب من كأس العرب بسبب مسحات كورونا

منتخب السودان
منتخب السودان

تسملت بعثة منتخب السودان، نتائج فحص كورونا من قبل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب حيث جاءت الفحوصات سلبية لكل البعثة لاعبين وجهاز فني واداريين.

 

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد قليل نظيره منتخب السودان فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

 

وسجل وفد رسمي من الفيفا واللجنة المنظمة، زيارة لبعثة منتخب السودان حيث قدموا اعتذارا رسميا حول ما صاحب عملية الفحص والتأخر في استلام النتائج والارتباك الذي صاحب الفحص.

 

ووعد وفد الفيفا، بإرسال خطاب رسمي بالاعتذار خلال الساعات المقبلة، كما نقل رئيس بعثة المنتخب السوداني "طه فكي" لوفد الفيفا استياء البعثة.

 

وأكد طه فكي، أن ما حدث كان يمكن أن يقود إلى اتخاذ خطوة سلبية ولكنهم تقديرا للفيفا والاتحاد القطري مستمرون في البطولة.

 

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، أعلن عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة السودان ومصر ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

 

محمد الشناوي ١ 
عمر كمال ٣ 
أحمد فتوح  ١٣
أحمد حجازي ١١
محمود الونش ١٥
عمرو السولية ٤
أيمن أشرف ١٢ 
حسين فيصل ٢٠ 
أحمد سيد زيزو ٢١
أحمد رفعت ٧
مروان حمدي ١٠

البدلاء

محمد صبحي ١٦
محمود جاد ٣٢
أكرم توفيق ١٤ 
أحمد ياسين ٢
مروان داوود ٦ 
مصطفي فتحي ٨
محمد شريف ٩ 
مهند لاشين ١٧ 
محمد عبد المنعم ١٨
أسامة فيصل ١٩ 
محمد مجدي "أفشة" ٢٢

السودان مصر كأس العرب كيروش الفيفا

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