ميرهان حسين تتقمص شخصية نبيلة عبيد في فيديو ترفيهي.. شاهد

تقمصت الفنانة ميرهان حسين، شخصية الفنانة نبيلة عبيد، حيث ظهرت في فيديو ترقص فيه وتتحدث بنفس طريقتها وملامح وجهها.



ونشرت ميرهان حسين، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وهى تتقمص شخصية نبيلة عبيد وعلقت قائلة "فى حب بلبلة" وهو ما نال اعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.



كانت أحدث أعمال ميرهان حسين الدرامية مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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